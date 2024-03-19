Росія хоче спалити до руїн прикордоння, – Зеленський у зверненні підбив підсумки "Рамштайну"

У своєму зверненні Зеленський відгукнувся на засідання Контактної групи з питань оборони України. Це засідання у форматі "Рамштайн" – уже двадцяте за рахунком. Про що говорив президент – читайте на 24 Каналі.

Трохи раніше підсумки засідання контактної групи підбив Рустем Умєров. За його словами, Захід надасть Україні боєприпаси та ППО. Над появою F-16 в нашій державі найближчим часом працюють.

Дивіться також Саміт глав держав ЄС підтримає переведення економіки Євросоюзу на воєнні рейки

Що сказав Зеленський про "Рамштайн"

Зараз можна сказати кілька речей. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів – дякую всім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую всім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом,

– сказав президент.

Він чекає детальної доповіді від міністра оборони України про засідання.

За словами президента, фронт має відчути посилення щодо дронів, адже українські БпЛА вже дають сильні результати. Міжнародний компонент співпраці значно зміцниться.

Зеленський подякував усім учасникам "Рамштайну", зокрема Сполученим Штатам і міністру оборони Остіну за лідерство.

А ще відзначив Німеччину за анонсований оборонний пакет у пів мільярда євро. В нього увійдуть артилерія та бронетехніка.

"Ми дуже цінуємо німецький внесок у захист українських життів і нашої незалежності", – сказав Зеленський.

Росія має відповісти, в тому числі за знищення прикордоння

"Світ повинен бачити, як міжнародна юстиція працює у відповідь на агресію й терор. Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це – постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Тільки від початку цього березня й до сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі", – розповів лідер держави.

Звісно, слід посилити українську ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор. Причому всюди, де це потрібно. Такі системи є в партнерів, а також є F-16, щодо яких потрібно максимальне прискорення.

Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб "петріоти" та все інше реально працювало для порятунку життів людей,

– наголосив Зеленський.

Він сказав, що провів нараду щодо міжнародної роботи в березні – квітні. Готують нові безпекові угоди з партнерами та юридичні кроки, щоб притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності.

"Російська держава, її керівництво та кожен воєнний злочинець повинні відповідати за все, що вони роблять, і зокрема відповідати саме в юридичній площині", – говорить президент.

Розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Вона стосувалася оборонної підтримки нашої держави, відносин із Євросоюзом і державами-членами.

Україна прагне продовжити лібералізацію торгівлі з Євросоюзом, бо це – "один із життєво важливих елементів нашої стійкості в час захисту від російської агресії".

Для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна й точно не піддасться російському тиску,

– пояснив свою позицію президент нашої держави.

Нагадаємо, поки що переговори щодо початку вступу України в ЄС затримуються. Міністри ЄС уже розкритикували зволікання, сказавши, що в Європі не місце сірим зонам.