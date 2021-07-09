Зеленський звільнив Костюка з Офісу Президента, але призначив своїм радником

Володимир Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника Офісу Президента. Однак глава держави призначив його своїм позаштатним радником.

Відповідний указ опублікували 9 липня. Крім того, в ОП відбулись й інші кадрові зміни.

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Що відомо про Юрія Костюка

Костюк раніше був сценаристом студії "Квартал 95".

Він брав участь у створенні проєктів "Слуга народу", "Свати 5", "8 перших побачень", "Любов у великому місті 3" тощо.

У травні 2019 року Зеленський призначив його заступником тодішнього голови Адміністрації Президента Андрія Богдана.

Костюк відповідав за інформаційну політику Адміністрації, а потім – Офісу Президента.

Інші кадрові зміни

Також Зеленський звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника апарату ОП. Однак чиновник отримав нову посаду. Президент призначив його заступником керівника Офісу.

Натомість новою очільницею апарату ОП призначили Марію Вітушок.

Про причини кадрових змін наразі не повідомили.