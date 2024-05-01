Після декількох скандалів: Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Президент України ухвалив рішення про кадрові перестановки. Зокрема, він звільнив Іллю Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ.

Відповідний указ опублікували на сайті президента. Володимир Зеленський ухвалив це рішення 1 травня.

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Він став героєм розслідування

За два дні до вручення повістки журналісту "Слідство. Інфо", 4 квітня редакція опублікувала розслідування, в якому йшлось, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. При цьому згідно з декларацією за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, а ринкова ціна такого житла – понад 20 мільйонів гривень.

Уже 6 квітня в агенції заявили, що на автора розслідування – журналіста Євгенія Шульгата намагалися тиснути за допомогою працівників ТЦК. У "Слідство․ Інфо" не виключали, що певні посадові особи хотіли використати повістку як помсту.

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