Хто – під суд, хто – на фронт, – Зеленський про долю звільнених обласних військкомів

Володимир Зеленський анонсував звільнення всіх керівників обласних ТЦК. Він заявив, що військкомів замінять воїни, які вже не можуть брати безпосередню участь у війні.

Результати масштабних перевірок ТЦК невтішні. Загалом правоохоронці відкрили 112 кримінальних проваджень щодо посадовців та вручили 33 підозри.

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Доля звільнених військкомів

Президент України заявив, що місце звільнених військкомів займуть люди з фронту, які знають, що означає "війна". Він заявив, що хабарництво в час війни – це державна зрада.

Натомість воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування,

– висловився Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що перед призначенням нових військкомів перевірить Служба безпеки України.

Президент додав, що кожен керівник ТЦК, щодо якого відкрито кримінальне провадження, понесе справедливу кару. А ті, хто не вчиняв правопорушення відправляться на фронт – звісно, якщо вони прагнуть зберегти звання. Проте армія не стане заміною кримінального покарання. Всі винні військкоми відправляться до суду.

Зеленський також заявив, що наразі й система ВЛК працює негідно. Ставлення до солдатів та завдань він назвав аморальним. Через два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Наразі відбуватиметься перевірка та підготовка пропозицій – рішення президент також анонсував.

Скандали навколо керівників ТЦК