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      Зеленський хоче легалізувати азартні ігри: скільки грошей це принесе до бюджету

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      Азартним іграм в Україні бути, однак не всюди. Володимир Зеленеський заявив, що під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря. Чи вигідна така ідея президента та скільки грошей це принесе бюджету України – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Хто заборонив в Україні азартні ігри?

      Нині азартні ігри в Україні заборонені законом, ще з 2009 року. Війну казино оголосила тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко. Формальним приводом стала трагедія – внаслідок пожежі в гральному салоні "Метро Джекпот" загинули 9 людей.

      Читайте також: Легалізація азартних ігор: що це дасть українцям

      Згодом під заборону потрапили і онлайн казино. Та такі методи боротьби, відверто кажучи, виявилися неефективними. Казино – просто замаскувалися під лотереї, які в Україні дозволені, але перестали обкладатися податками і приносити дохід у бюджет держави.

      Першим взявся за легалізацію грального бізнесу Яценюк

      Вивести цей бізнес із тіні, чи не першим взявся уряд Арсенія Яценюка.

      Прийняти в парламенті закон про виведення з тіні і легалізацію грального бізнесу. Отримати додаткові доходи і профінансувати українську культуру і мистецтво й українське кіно,
      – говорив Яценюк.

      Та ці обіцянки тоді лишилися лише обіцянками. І в цьому немає нічого дивного. Адже кришували і контролювали нелегальний бізнес, як засвідчили десятки журналістських розслідувань, люди з найблийжчого до перших осіб держави кола.

      Гральний бізнес
      Гральний бізнес

      Фігурантами цих розслідувань називали набліжених до міністра МВС Арсена Авакова і екс-президента Петра Порошенка нардепів – Сергія Пашинського та Олександра Третьякова.

      Скільки грошей приноситимуть азарні ігри у бюджет України?

      У парламенті уже близько 10-ти законопроектів, які пропонують легалізувати азартні ігри. Тим часом – недоотримує держава.

      Заяву Зеленського про легалізацію азартних ігор – читайте тут

      У Міністерстві фінансів заявляють, що гральний бізнес міг би приносити не менше 5 мільярдів гривень до скарбниці. Експерти ж кажуть, що підхід до проблеми має бути комплексний. Мало просто дозволити казино в певному регіоні.

      Сьогодні Зеленський говорить про розміщення гральних зон біля Чорного моря – так це один з варіантів. Але проблема ж не лише в казино, проблема в цій так званій мережі лотерей, яка сьогодні в Україні. Там основна маса грошей,
      – каже політолог Валерій Клочок.

      За словами експертів, за нинішнього законодавства щодо ігор люди навряд їздитимуть пограти аж до Чорного моря, коли можуть зробити це у своєму дворі. Тож бізнес треба або легалізувати повністю, або встановити за нелегалами жорсткий контроль.

      Зеленський хоче легалізувати азартні ігри
      Зеленський хоче легалізувати азартні ігри

      Легальні казино вже давно існують у Європі та США

      Практика так званих "ігрових регіонів" успішно працює у світі. Наприклад, в американському Лас-Вегасі або Монте-Карло у Монако. Там тисячі робочих місць і залізні правила – наприклад, в казино не можна заходити 21-річним.

      Читайте також: Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"

      В українському Мінфіні законпроект про легалізацію казино обіцяють напрацювати до кінця року, а президент України – вже запросив інвестувати у ігровий бізнес турецький меценатів.

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      Теги: Гроші Володимир Зеленський Законодавство Азартні ігри Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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