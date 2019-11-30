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      Зеленський хоче змінити тарифи на опалення вже в грудні: що йому відповів Кабмін – відео

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      Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на опалення для українців уже в грудні. Участь у нараді взяли,зокрема, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу Президента Андрій Богдан і міністр енергетики Олексій Оржель.

      Відповідний ролик у соцмережах розмістила пресслужба українського гаранта. На самому початку відео Гончарук зазначив, що уряд вже має проєкт планів щодо зменшення тарифів на опалення у перспективі. Таким чином, у когось платіжка стане меншою на певний відсоток вже наступної зими, для когось – пізніше.

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      "У нас є дві теми для розмови. Перша тема – ця зима конкретно, тобто, що можна зробити, аби вже цієї зими трошки знизити платіжки. Що, в принципі потрібно робити, для того, щоб ситуація, з одного боку, виправлялася та люди платили значно менше. І щоби це стимулювало розвиток економіки", – зауважив він.

      Однак президент запропонував зменшити тарифи вже цієї зими. Проте законодавчо неможливо сьогодні змінювати тарифи на опалення до травня 2020 року.

      Річ у тім, що в Україні було два закони – в старому мовилося про опалення та гарячу воду, а вже в новому – про централізоване опалення та централізоване водопостачання. Тому діють старі контракти, і в них зафіксовано тариф, який був ще в січні 2019 року, і таким він буде до кінця опалювального сезону.

      Тому Гончарук зазначив, що Кабмін має короткий законопроєкт, який від президента можна внести як невідкладний, і ухвалення цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. Щоправда, цей документ ще слід обговорити з регулятором. 

      Зеленський провів нараду щодо зниження тарифів: відео 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Олексій Гончарук Тарифи Опалювальний сезон
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