Зеленський не збирається повертати "ПриватБанк" Коломойському, – екс-міністр фінансів Данилюк

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус зустрілися з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Разом з Айварасом провів змістовну дискусію з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Крім економічної тематики, говорили про завершення війни на сході, роботу із західними партнерами, ліквідацію впливу олігархату та оновлення державного апарату,

– повідомив Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

Під час зустрічі також ішлося про ліквідацію СБУ та переформатування її у контррозвідку, реформування прокуратури, створення Служби фінансових розслідувань, зміну моделі державної служби за зразком інноваційних компаній. Піднімалося питання "ПриватБанку" і зв’язків Зеленського з Ігорем Коломойським.

"Отримав відповідь, що не для того іде в президенти, щоб повертати "ПриватБанк". Сподіваюсь, це була щира відповідь. Зараз стільки серйозних викликів і можливостей, буде просто тупо і безвідповідально проміняти їх "на коврижки". Тих, хто це робить, і так достатньо," – написав Данилюк.