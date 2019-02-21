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      Зеленський не збирається повертати "ПриватБанк" Коломойському, – екс-міністр фінансів Данилюк

      274 Читать новость на русском
      "ПриватБанк"
      "ПриватБанк" / delo.ua

      Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус зустрілися з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Разом з Айварасом провів змістовну дискусію з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Крім економічної тематики, говорили про завершення війни на сході, роботу із західними партнерами, ліквідацію впливу олігархату та оновлення державного апарату,
      – повідомив Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

      Під час зустрічі також ішлося про ліквідацію СБУ та переформатування її у контррозвідку, реформування прокуратури, створення Служби фінансових розслідувань, зміну моделі державної служби за зразком інноваційних компаній. Піднімалося питання "ПриватБанку" і зв’язків Зеленського з Ігорем Коломойським.

      "Отримав відповідь, що не для того іде в президенти, щоб повертати "ПриватБанк". Сподіваюсь, це була щира відповідь. Зараз стільки серйозних викликів і можливостей, буде просто тупо і безвідповідально проміняти їх "на коврижки". Тих, хто це робить, і так достатньо," – написав Данилюк.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Приватбанк
      Джерело: 24 Канал
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