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      Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес: що зміниться

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      Володимир Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес
      Володимир Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес / president.gov.ua

      Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо зменшення тиску на бізнес. Закон, зокрема, повинен декриміналізувати фіктивні підприємства.

      У пояснювальній записці до закону зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні".

      До теми: З підприємців знімуть кримінальну відповідальність: у чому суть нового закону

      Зняття кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво - полегшення для дрібного і проблемного бізнесу. Це також зменшує ризики для ФОПів, знижує страх перед контролюючими органами,
      – розповів 24 каналу економічний експерт Андрій Новак.

      Раніше створення фіктивних підприємств каралося штрафом від 30 тисяч до 60 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 тисяч гривень до 1 мільйона 20 тисяч гривень. Або арештом до півроку чи обмеженням волі до двох років. За повторне порушення штраф становив від 50 тисяч до 100 тисяч НМДГ (від 850 тисяч грн до 1,7 мільйона гривень).

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      Крім того, законом також передбачено підвищити розмір сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних правопорушень.

      В Україні складна соціально-економічна ситуація. Часто реальний підприємець втрачає роботу, клієнтів. У результаті ФОП кілька місяців, а то й років не активний. Є випадки, коли людина їде на заробітки. А йому виставляють претензії в фіктивності. Кримінальне переслідування за такі дрібні порушення – неправильно,
      – наголосив експерт.

      Що таке ФОП?Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку. Часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним. 

      Втім, фіктивним підприємництвом вважається, до прикладу, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі таким чином можуть реєструвати касирів. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Бізнес
      Джерело: 24 канал
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