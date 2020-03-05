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      Зеленський про місцеві вибори: Мають виграти люди, які здатні підняти регіони

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      Зеленський висловився щодо місцевих виборів / фото 24 каналу

      Володимир Зеленський хоче, аби на місцевих виборах 2020 року перемогу здобули ті люди, які знають проблеми свого регіону і готові їх виправити. Такими людьми можуть бути і бізнесмени, і просто активісти.

      Про це Зеленський заявив під час зустрічі із підприємцями Полтавщини, повідомляють в Офісі Президента. Він зазначив, що готовий зустрітися із тими людьми, яким підприємці і місцеві політики довіряють.

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      Люди мають сформувати списки і сказати: у нас є п’ять, десять людей, ми їм довіряємо, вони полтавці, вони люблять цю область, це місто. Я хочу, щоб на місцевих виборах прийшли люди, здатні підняти місто чи область,
      – додав Президент.

      Президент наголосив, що готовий зустрітися з такими людьми вже під час цієї поїздки у регіон. За його словами, це не обов’язково мають бути бізнесмени – такими кандидатами можуть стати як промисловці, так і представники громадськості.

      Що треба знати про місцеві вибори 2020

      • Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.
      • Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.
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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Слуга народу Офіс Президента Володимир Зеленський Місцеві вибори 2020 Новини України Новини політики
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