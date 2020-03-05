Зеленський про місцеві вибори: Мають виграти люди, які здатні підняти регіони

Володимир Зеленський хоче, аби на місцевих виборах 2020 року перемогу здобули ті люди, які знають проблеми свого регіону і готові їх виправити. Такими людьми можуть бути і бізнесмени, і просто активісти.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі із підприємцями Полтавщини, повідомляють в Офісі Президента. Він зазначив, що готовий зустрітися із тими людьми, яким підприємці і місцеві політики довіряють.

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Люди мають сформувати списки і сказати: у нас є п’ять, десять людей, ми їм довіряємо, вони полтавці, вони люблять цю область, це місто. Я хочу, щоб на місцевих виборах прийшли люди, здатні підняти місто чи область,

– додав Президент.

Президент наголосив, що готовий зустрітися з такими людьми вже під час цієї поїздки у регіон. За його словами, це не обов’язково мають бути бізнесмени – такими кандидатами можуть стати як промисловці, так і представники громадськості.

Що треба знати про місцеві вибори 2020