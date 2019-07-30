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      Зеленський розглядає Кличка претендентом на посаду глави КМДА, – Богдан

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / прес-служба Офісу Президента

      Попри те, що президент збирається звільнити Віталія Кличка з посади глави Київської міської держадміністрації, столичний мер все ж може повторно зайняти вакантне крісло.

      Так, у Зеленського є декілька кандидатур на посаду очільника КМДА, серед них значиться і Віталій Кличко. Про це на брифінгу заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан.

      Актуально: Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

      Журналісти запитали у глави ОПУ, чи КМДА може очолити генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко, проте Богдан не надав пряму відповідь на це запитання.

      Це політичне рішення і політична відповідальність президента, яке і коли ним буде ухвалено рішення. На зустрічах з міським головою Кличком я говорив йому, що він теж є одним з претендентів, і якщо народ і влада побачать, що помінялися справи у Києві, то він може бути перепризначений,
      – наголосив Богдан.

      Для чого ж тоді президент поспішає Звільнити Кличка? За словами глави Офісу Президента, згідно з чинним законодавством, голови всіх міських державних адміністрацій мають бути звільнені.

      Детальніше про підстави, озвучені Андрієм Богданом під час брифінгу, – читайте тут.

      Про що говорив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Богдан: відео

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Андрій Богдан Віталій Кличко Володимир Зеленський КМДА
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