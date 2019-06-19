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      На лаві підсудних мають бути усі винні, – Зеленський про авіакатастрофу MH17

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      Зеленський сподівається, що всі винні у катастрофі MH17 будуть покарані
      Зеленський сподівається, що всі винні у катастрофі MH17 будуть покарані / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський сподівається, що міжнародний трибунал покарає усіх винних у збитті літака малайзійських авіаліній MH17 в небі над Донбасом у 2014 році та загибелі його пасажирів.

      В Адміністрації Президента зауважили, що Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи про винних у катастрофі MH17.

      Важливо знати: Катастрофа MH-17 над Донбасом: з'явилися нові докази провини Росії

      Президент сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків,
      – наголосили в АП.

       

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

      17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

      Фігуранти у справі про катастрофу MH-17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважають міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.

      19 червня спільна слідча група під керівництвом Нідерландів назвала імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга". Це – Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Згодом Служба безпеки України повідомила їм про підозру.

      збиття MH17, авіакатастрофа
      Все, що треба знати про збиття МН17 / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Володимир Зеленський MH17 Катастрофа Розслідування Адміністрація Президента Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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