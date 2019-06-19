На лаві підсудних мають бути усі винні, – Зеленський про авіакатастрофу MH17

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що міжнародний трибунал покарає усіх винних у збитті літака малайзійських авіаліній MH17 в небі над Донбасом у 2014 році та загибелі його пасажирів.

В Адміністрації Президента зауважили, що Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи про винних у катастрофі MH17.

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Президент сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків,

– наголосили в АП.

Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо #MH17. Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків. — APU (@APUkraine) June 19, 2019

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську.

Фігуранти у справі про катастрофу MH-17 самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно відповідальні за загибель людей, вважають міжнародні слідчі, і слідство готове вислухати позицію підозрюваних в суді.

19 червня спільна слідча група під керівництвом Нідерландів назвала імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга". Це – Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Згодом Служба безпеки України повідомила їм про підозру.



Все, що треба знати про збиття МН17 / інфографіка 24 каналу