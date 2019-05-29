Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини: ключові тези і відео розмови

Внаслідок обвалу породи на шахті "Лісова", що на Львівщині, загинуло двоє гірників. У зв'язку з цим президент Зеленський приїхав на Захід, аби висловити співчуття рідним загиблих та поговорити із шахтарями про проблеми на місцях. Проте без інцидентів не обійшлося. Між гарантом та журналісткою сталась словесна перепалка.

Під час зустрічі гарант попросив розповідати про все, що турбує шахтарів "як є". На що почув чимало скарг. Гірники закликали владу вчасно виплачувати зарплатню, звернути увагу, у якому стані перебуває їхнє спорядження та екіпірування.

Читайте також: Обвал породи стався на шахті "Лісова" на Львівщині: є загиблі

"В Україні 30 шахт, пане Володимире. І чи то не можна їх привести до ладу? Невже шахтар має працювати місяць, і не давати його зарплати? Це ж шахтар, а не бомж. Нам місяць зарплати не давали. Такого не було навіть у 1996 році. І це при тому, що ми відвантажуємо продукцію. Ми, як підприємство, не збиткове. Це вугілля не треба очищати. Воно окуповується. Розруліть цю ситуацію", – звернувся один з гірників.

З 2015 року ми зарплату вибиваємо. Або на митниці перекриваємо дорогу, або у місті, або їдемо до Києва. Ми випрошуємо зарплату,

– додали інші.



Зеленський зустрівся з гірниками // 24 канал

Також у Зеленського поцікавились, кого він бачить міністром енергетики. Президент на запитання відповіді не дав, натомість почув пораду від шахтарів – тільки не чинного очільника міністерства Ігоря Насалика. На думку гірників, це не та людина, яка тямить у вугільній промисловості і займає свою посаду безпідставно.

Читайте також: Зеленський скликає РНБО через трагедію на шахті Львівщини

"Він (Насалик – 24 канал) би мав стояти тут і відповідати на наші питання (Насалика на зустрічі не було – 24 канал). Поставте людину на Міністерство енергетики, яка розуміється у цьому, а не відмиває гроші. Волинця (Голова Незалежної профспілки гірників України – 24 канал) поставте, Оніжука (керівник Львівського регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників – 24 канал) поставте. Люди гинуть на крові, а хтось наживається", – сказав шахтар.



Президент зустрівся із рідними загиблих шахтарів // 24 канал

Гірник: Люди за вас проголосували і сподіваються, що ви наведете лад.

Зеленський: Хлопці, все, що зможу – зроблю.

Гірник: Політична воля ваша. Тоді народ вас підтримає.

Зеленський: У мене громадянська позиція.

"Ми говоримо за заробітну плату. Але ми не говоримо про інші речі – засоби індивідуального захисту, ми не можемо збути продукцію. Ви просто скажіть – шахти будуть існувати чи ні. Якщо з ними не можуть дати ладу, то майте політичну волю закрити їх", – зазначив шахтар.

Це ж гірше рабства. Раб, який працював на власника, був нагодований, одягнений і мав захист. У ролі рабовласника – держава. Але ми не можемо ні поїсти, ні одягтись, ні заплатити за комуналку. Це гірше рабовласництва. Це знущання,

– емоційно висловився інший гірник.

Та без інцидентів не обійшлось – сталась невеличка перепалка між журналісткою телеканалу "Прямий" та Зеленським.

Журналістка: Мені погано.

Зеленський: Вам погано?

Журналістка: Так.

Зеленський: Люди померли, а вам жити погано?

Журналістка: А вам не погано?

Зеленський: Мені погано, тому я тут.

Мати загиблого до журналістки: А ви не зловтішайтеся. Моїй дитині 22 роки, і я ховаю її нині.

Журналістка: Мама чекала вас весь день.

Зеленський: І що – я не приїхав? Чи від того, що ви телеканал "Прямий", ви можете допомогти? Давайте зараз з вами купимо квартиру людям? Давайте ви – телеканал "Прямий" – зараз ми з вами пообіцяємо.

Журналістка: Я не можу поділитись своєю журналістською зарплатою. А ви готові поділитись своєю президентською?

Зеленський: Я куплю квартиру. Що ви мені тут – інтерв'ю проводите?

Гірник до журналістки: Та не компрометуйте. Людина приїхала вирішити питання, а ви починаєте тут розповідати.

Зеленський: Я вас запитую. Давайте з вами – "Прямий" і я – скидаємося 50% на 50% і купуємо квартиру. Пообіцяйте зараз.

Зеленський зустрівся з гірниками шахти "Лісова": відео