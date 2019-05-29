22:54
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, сьогодні
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський зустрівся з гірниками після трагедії на шахті Львівщини: ключові тези і відео розмови

      2645 Читать новость на русском
      Зеленський зустрівся з гірниками шахти "Лісова"
      Зеленський зустрівся з гірниками шахти "Лісова" / 24 канал

      Внаслідок обвалу породи на шахті "Лісова", що на Львівщині, загинуло двоє гірників. У зв'язку з цим президент Зеленський приїхав на Захід, аби висловити співчуття рідним загиблих та поговорити із шахтарями про проблеми на місцях. Проте без інцидентів не обійшлося. Між гарантом та журналісткою сталась словесна перепалка.

      Під час зустрічі гарант попросив розповідати про все, що турбує шахтарів "як є". На що почув чимало скарг. Гірники закликали владу вчасно виплачувати зарплатню, звернути увагу, у якому стані перебуває їхнє спорядження та екіпірування. 

      Читайте також: Обвал породи стався на шахті "Лісова" на Львівщині: є загиблі

      "В Україні 30 шахт, пане Володимире. І чи то не можна їх привести до ладу? Невже шахтар має працювати місяць, і не давати його зарплати? Це ж шахтар, а не бомж. Нам місяць зарплати не давали. Такого не було навіть у 1996 році. І це при тому, що ми відвантажуємо продукцію. Ми, як підприємство, не збиткове. Це вугілля не треба очищати. Воно окуповується. Розруліть цю ситуацію", – звернувся один з гірників. 

      З 2015 року ми зарплату вибиваємо. Або на митниці перекриваємо дорогу, або у місті, або їдемо до Києва. Ми випрошуємо зарплату,
      – додали інші. 


      Зеленський зустрівся з гірниками // 24 канал

      Також у Зеленського поцікавились, кого він бачить міністром енергетики. Президент на запитання відповіді не дав, натомість почув пораду від шахтарів – тільки не чинного очільника міністерства Ігоря Насалика. На думку гірників, це не та людина, яка тямить у вугільній промисловості і займає свою посаду безпідставно. 

      Читайте також: Зеленський скликає РНБО через трагедію на шахті Львівщини

      "Він (Насалик – 24 канал) би мав стояти тут і відповідати на наші питання (Насалика на зустрічі не було – 24 канал). Поставте людину на Міністерство енергетики, яка розуміється у цьому, а не відмиває гроші. Волинця (Голова Незалежної профспілки гірників України – 24 канал) поставте, Оніжука (керівник Львівського регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників – 24 канал) поставте. Люди гинуть на крові, а хтось наживається", – сказав шахтар.  


      Президент зустрівся із рідними загиблих шахтарів // 24 канал

      Гірник: Люди за вас проголосували і сподіваються, що ви наведете лад.

      Зеленський: Хлопці, все, що зможу – зроблю. 

      Гірник: Політична воля ваша. Тоді народ вас підтримає.

      Зеленський: У мене громадянська позиція. 

      "Ми говоримо за заробітну плату. Але ми не говоримо про інші речі – засоби індивідуального захисту, ми не можемо збути продукцію. Ви просто скажіть – шахти будуть існувати чи ні. Якщо з ними не можуть дати ладу, то майте політичну волю закрити їх", – зазначив шахтар. 

      Це ж гірше рабства. Раб, який працював на власника, був нагодований, одягнений і мав захист. У ролі рабовласника – держава. Але ми не можемо ні поїсти, ні одягтись, ні заплатити за комуналку. Це гірше рабовласництва. Це знущання,
      – емоційно висловився інший гірник. 

      Та без інцидентів не обійшлось – сталась невеличка перепалка між журналісткою телеканалу "Прямий" та Зеленським. 

      Журналістка: Мені погано. 

      Зеленський: Вам погано?

      Журналістка: Так. 

      Зеленський: Люди померли, а вам жити погано?

      Журналістка: А вам не погано?

      Зеленський: Мені погано, тому я тут. 

      Мати загиблого до журналістки: А ви не зловтішайтеся. Моїй дитині 22 роки, і я ховаю її нині. 

      Журналістка: Мама чекала вас весь день. 

      Зеленський: І що – я не приїхав? Чи від того, що ви телеканал "Прямий", ви можете допомогти? Давайте зараз з вами купимо квартиру людям? Давайте ви – телеканал "Прямий" – зараз ми з вами пообіцяємо. 

      Журналістка: Я не можу поділитись своєю журналістською зарплатою. А ви готові поділитись своєю президентською?

      Зеленський: Я куплю квартиру. Що ви мені тут – інтерв'ю проводите?

      Гірник до журналістки: Та не компрометуйте. Людина приїхала вирішити питання, а ви починаєте тут розповідати. 

      Зеленський: Я вас запитую. Давайте з вами – "Прямий" і я – скидаємося 50% на 50% і купуємо квартиру. Пообіцяйте зараз. 

      Зеленський зустрівся з гірниками шахти "Лісова": відео

       

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
      сьогодні
      7742
      Теги: Новини України Аварії на шахтах Новини Львова Володимир Зеленський Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук