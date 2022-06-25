У Зеленського кажуть, що Україна поки не робитиме кроків щодо вступу до НАТО

Через позицію окремих країн-учасниць, Україна наразі не ініціюватиме будь-яких кроків для вступу до НАТО. Поки що головна вимога до Альянсу – суворіші попередження Росії.

Про це у новому інтерв'ю розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. За його словами, Зеленський виступить на самітах G7 і НАТО по відеозв'язку й висловить позицію України.

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Україна не робитиме кроків щодо вступу до НАТО

Як повідомляє Жовква, на Мадридському саміті НАТО, який відбудеться 29 – 30 червня, Альянс погодить нову стратегічну концепцію. Попередня редакція зобов'язує НАТО розвивати партнерство з Україною.

Жовква розповів, що на сьогодні Київ визнає неможливість втупити у НАТО в короткостроковій перспективі. Утім, очікує, що Альянс підтвердить подальше партнерство.

Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо,

– заявив він.

Він додав, що члени НАТО повинні визнати ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, інакше оновлена стратегія стане ще одним неважливим папірцем.

Також Україна висуне вимогу, щоб будь-які згадки про Росію як стратегічного партнера, були виключені з концепції.

Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі і суворі попередження російському агресору,

– додав Жовква.

Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження Росії стосовно її агресивних намірів. До обговорення цього питання доєднається і президент України Володимир Зеленський. Він повторить вимогу про договірні гарантії безпеки України після завершення війни з Росією.

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