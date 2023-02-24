Під час війни у Зеленського погіршився зір

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього погіршився зір. Він зазначив, що проблеми виникли під час війни.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" журналісту Дмитру Комарову, передає 24 Канал.

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Президент розповів про проблеми з зором

Я фізично втратив зір – це фізично, а, навпаки, вважаю, що людей бачу... Багато працювали, коли повного світла не було... Ми так працювали багато місяців, а потім трохи погіршився зір. Я читаю в окулярах, все нормально,

– зазначив президент.

Зазначимо, що у цьому фільмі Зеленський також показав журналісту Комарову, де він мешкає. На кадрах видно, що від офісу Зеленського, де він зазвичай записує звернення та ухвалює рішення, до його ліжка всього одні двері. Якщо туди пройти, можна побачити невеличку кімнатку, у якій є ліжко, умивальник, телевізор, стіл та декілька крісел.

Раніше Зеленський повідомляв, що через війну змушений проживати окремо від родини.

Велика пресконференція Зеленського 24 лютого

У п’ятницю, 24 лютого, відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

Президент заявив, що перемога України може трапитися цьогоріч. Вона стане можливою, якщо всі в повному обсязі працюватимуть заради неї. Зокрема, мовиться і про партнерів нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ймовірне посилення підтримки Росії Китаєм. Він запевнив, що для нього важливо, аби цього не сталося. Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу.

Глава держави заявив, що на майданчику Організації Об'єднаних Націй може буде створений спецтрибунал для Росії. Також він наголосив, що Україна працює над створенням механізму щодо компенсації всіх збитків завданих агресією Росії на території нашої держави за весь цей час.