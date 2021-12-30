У Зеленського пояснили падіння рейтингу "контртехнологіями"
Джерело:"Факти"
На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, розчарування у діях Зеленського люди не відчувають. Натомість рейтинг глави держави знижується, каже Подоляк, через "контртехнології".
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю. У радника Єрмака поцікавились, чому проти другого терміну Володимира Зеленського, згідно з результатами соцопитувань, виступили 64% українців.
До теми Прийшов із Зеленським і піду з ним, – Єрмак про свої президентські амбіції
Подоляк пояснив причини падіння рейтингу глави держави
Подоляк наголосив, що розчарування главою держави у людей немає, такі результати дають "банальні формуючі контртехнології".
Ключове — держава старого типу чинить опір. А понад 90 відсотків медійного простору, що формує громадську думку, належить конкретним фінансово-промисловим групам. Яким зміни точно ні до чого. На жаль, цей простір зараз негативізований,
– сказав Подоляк.
Радник голови ОП назвав деякі соцдослідження "дивними"
Радник голови ОП зауважив, що масштабна інформаційна кампанія синхронізувалась з дивними соціальними дослідження. Вони, каже Подоляк, з'явились в великій кількості та майже водночас.
Якісне соціологічне дослідження повинно мати якісь тривалі часові проміжки – глибинні дослідження, аналіз, робота з соціальними групами. А у нас практично щотижня ключові соціологічні лабораторії країни вивалюють результати нібито найкрутіших досліджень громадської думки,
– пояснив свою думку Подоляк.
Радник очільника Офісу Президента вважає, що завдання негативної медійної кампанії – вкинути суспільство у стан хаосу. Оскільки, коли людина напружена – то вона набагато більше маніпулятивна.
Актуально В ОП відповіли, чи розпустить Зеленський Верховну Раду
Останній президентський рейтинг у грудні (опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва):
- Володимир Зеленський – 24% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме;
- Петро Порошенко – 16%;
- Юлія Тимошенко – 10%;
- Юрій Бойко – 9%;
- Дмитро Разумков – 9%;
- Ігор Смешко – 6%;
- Євген Мураєв – 6%;
- Володимир Гройсман – 5%;
- Сергій Притула – 5%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Руслан Кошулинський – 2%;
- Анатолій Гриценко – 2%;
- Віталій Кличко – 1%.
-
Дивіться відео про підсумки пресмарафону президента Зеленського: