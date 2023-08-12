Капітуляція і підписання документу: ОП про те, якою буде фінальна зустріч з представниками Росії

Участь Росії у "формулі миру" України передбачена тільки на десятому пункті, який фіксує наслідки закінчення війни. Для реалізації цього пункту потрібна капітуляція Росії.

Ігор Жовква, заступник голови ОП та дипломатичний радник президента, підтвердив, що участь Росії у "формулі миру" буде лише на кінцевому етапі. В ОП заявили, що з Росію, яка не була запрошена на обговорення "мирної формули" в Копенгаген і Джидду, наразі немає про що говорити, оскільки Кремль продовжує агресію проти України.

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У Зеленського розповіли, коли Росія буде за столом переговорів

При цьому Жовква наголосив, що жодній цивілізованій країні нема про що говорити з Росією. Радник Володимира Зеленського заявив, що країни, які були в Джидді, не входять у коло співбесідників Росії.

Зараз нема про що говорити з країною, яка продовжує бомбардування, не виводить свої війська, порушує абсолютно всі принципи міжнародного права, норми і принципи Женевських конвенцій, статут ООН тощо. Зараз нема про що говорити з цією країною жодній цивілізованій країні. У них є, очевидно, своє коло співбесідників. Але це точно не ті країни, які були присутні в Джидді,

– сказав Жовква.

За його словами, реалізація десятого пункту "формули" миру передбачає капітуляцію Росії. Жовква зазначив, що не важливо, який буде уряд у Росії, оскільки росіяни мають зафіксувати закінчення війни.

"Взагалі не цікаво, який там буде уряд, чи міністр закордонних справ, чи оборони. У них же все одно агресивна поведінка у всіх, від головної особи – до тих, які займають посади і кажуть про те, що вони на щось впливають. Яка різниця, хто буде від Росії за столом переговорів? Вони мають зафіксувати закінчення війни. А це означає – якийсь документ", – сказав він.

Радник Зеленського додав, що закінчення війни в розумінні Києва та його партнерів – це перемога України.

"Що таке перемога – визначає Україна для себе. От і все. Тому, хто там буде сидіти, – не знаю. Але хтось буде, напевно", – резюмував Жовква.

Що відомо про "формулу миру"