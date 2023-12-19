Зеленського спитали, як реагує на заяви Безуглої: що той відповів

Володимир Зеленський прокоментував скандальні коментарі нардепки Мар'яни Безуглої щодо Валерія Залужного. Президент наголосив, що головнокомандувач ЗСУ – це людина з його команди.

Про це Президент України заявив на підсумковій пресконференції під час спілкування з журналістами. У своєму питанні журналісти нагадали Зеленському про скандал, який спалахнув у мережі через скандальний допис Безуглої.

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Журналісти поцікавилися, чи розділяє Президент України позицію нардепки Безуглої, яка виступила з різкою критикою головнокомандувача ЗСУ, Зеленський наголосив, що Валерій Залужний – людина з його команди. Втім, він не витрачає час на те, щоб слідкувати за скандальними дописами у мережі.

Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав або хто зі мною прийшов. Комусь я дуже вдячний, за когось соромно. Що стосується будь-яких коментарів у фейсбуці – вибачте, я не займаюсь цим. У мене немає часу на щоденні безрезультативні діалоги,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що все, що стосується "Мар'яни, Валєри та ще кількох людей – це дуже складно". Зеленський пояснив, що "вони люблять щось лайкати й коментувати".

"Мені здається, нам всім треба давати результат державі, а селфі – встигнемо", – прокоментував Президент України.