Гасло на формі української збірної слушне, – у Зеленського відреагували на скандал

В Офісі Президента прокоментували рішення УЄФА щодо форми української збірної на Євро-2020. Там зазначають: гасло "Героям слава!" є слушним і не може викликати застережень.

У Зеленського говорять, що відповідь "Героям Слава!" на гасло "Слава Україні" записана в душі кожного українця. Втім, додають: УЄФА має ухвалювати рішення без жодного політичного впливу.

Тим часом У Росії залишилися незадоволеними рішенням УЄФА щодо форми збірної України

Як у Зеленського реагують на рішення УЄФА

В Офісі Президента зазначили: поважають принципи, якими керуються міжнародні спортивні організації. Рішення Європейського футбольного клубу не могло транслювати жодного політичного впливу чи втручання.

Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну, зазначають в Офісі Президента. Тому гасло "Слава Україні!" на формі збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень.

Щодо гасла "Героям слава!", яке УЄФА вимагає прибрати, у Зеленського зазначають – воно зашите на рівні підсвідомості у відповідь на перше.

Коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з'являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця,

– написали у Зеленського.

Росія своєю скаргою домоглася того, що УЄФА зобов'язав збірну України змінити форму. Гасло "Героям слава!" з неї мають прибрати. Водночас, усупереч скарзі Росії на формі залишиться контур України з Кримом і гасло "Слава Україні!".

Напередодні Володимир Зеленський отримав свою форму від української збірної. На його екземплярі нанесена цифра "95". Форму президент уже вигуляв під час робочого візиту на Донбас.

Реакції на рішення УЄФА щодо форми нашої збірної