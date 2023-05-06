У Зеленського відреагували на підрив авто Прілєпіна
Джерело:твітер Михайла Подоляка
У Нижньому Новгороді 6 травня підірвали автомобіль російського пропагандиста Захара Прілєпіна. В Офісі Президента відреагували на цей інцидент.
Водій Прілєпіна загинув на місці. Ним виявився 27-річний луганець Олександр Шубін.
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В ОП відреагували на підрив авто Прілєпіна
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що російська агресія прискорює темпи й вже переходить до знищення своїх же активістів.
Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спершу пожирає ворогів, потім – випадкових людей, наприкінці – своїх,
– написав Подоляк.
За його словами, щоб продовжити агонію "путінського клану" та зберегти ілюзорний "тотальний контроль", російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, додаючи як особливо вишуканий десерт "Z" та "V" активістів.
"Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою", – підсумував радник очільника ОП.
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Підрив пропагандиста Прілєпіна: коротко
- Приблизно о 10:40 6 травня у Нижньогородській області пролунав потужний вибух – там підірвався автомобіль російського пропагандиста Захара Прілєпіна. Водій загинув на місці події від отриманих поранень, проте сам пропагандист вижив.
- Вибух був таким потужним, що автівку перекинуло на дах. На місці інциденту утворилася величезна вирва діаметром близько 1,5 метра та 0,7 метра глибиною.
- Травмованого Прілєпіна госпіталізували. Наразі достеменно невідомо, у якому стані перебуває пропагандист – одні джерела повідомляють, що він отримав травму обох ніг та струс мозку, а ось губернатор міста заявив, що з Прілєпіним нібито "все добре".
- До речі, партизани оголосили "полювання" на Прілєпіна ще 28 січня 2023 року. У мережі виклали заяву, що вже навіть видали "замовлення" на прокремлівського пропагандиста. Заклик прибрати "ціль" отримали понад 5 тисяч агентів, зокрема російські військові.