У Зеленського відреагували на ракетну атаку по Тернополю: є перші кадри руйнувань
Джерело:Андрій Єрмак
Вночі 14 травня російські загарбники вкотре атакували Україну. До того ж вони намагалися вдарити ракетами по Тернополю.
На жаль, внаслідок цього є постраждалі. В Офісі Президента показали наслідки ворожої атаки по місту.
Важливо Помста Україні за Євробачення: все, що відомо про чергову цинічну атаку ворога
Реакція ОП на атаку Тернополя
Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих.
Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. Росіяни – це закомплексовані терористи,
– наголосив глава ОП.
Наслідки ворожої атаки Тернополя / фото Андрій Єрмак
До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу ДСНС України.
У Тернополі після ракетної атаки почалася пожежа / фото ДСНС України
Ракетна атака Тернополя: все, що відомо
- Мер міста Сергій Надал розповів, що ввечері 13 травня було влучання у складські приміщення. Станом на ранок пожежу локалізовано. Відомо про двох травмованих.
- До того ж ворог вдруге атакував Тернопіль близько 5 години ранку 14 травня. Внаслідок вибухів (ймовірно уламків ракети) пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Про постраждалих інформація не надходила. Наразі на місці працюють спеціальні служби.
- В ОВА вважають, що обстріл може бути пов'язаний з виступом гурту TVORCHI на Євробаченні.
- Зауважимо, що у ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
- Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів: 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131", один ударний БпЛА типу "Ланцет", два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", ще чотири БпЛА та три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
- До речі, протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.