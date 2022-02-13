У Зеленського відреагували на ситуацію з авіарейсами: не бачимо сенсу закривати небо

13 лютого 2022 , 14:01
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Джерело:

"РБК-Україна"

В Офісі Президента ретельно стежать за рішеннями авіаперевізників з приводу польотів в Україну. Наразі причин закривати небо в ОП не бачать. Також Європейська агенція авіаційної безпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти.

Про це в коментарі повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, гостріше на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами.

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Позиція компаній з власним авіапарком – більш лояльна

На думку Подоляка, позиція компаній, у яких є власний авіапарк, є більш лояльна.

І нарешті, найважливіше, сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мій погляд, дещо нагадує свого роду часткову блокаду. Знову ж таки з елементами максимальної медійної ескалації,
– зазначив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака зауважив, що дивно, що Росія не піддається "настільки відвертій блокаді свого повітряного простору". Натомість України стикається з такими дивними ініціативами.

Графік польотів перелаштували окремі авіаперевізники

Якщо окремі авіаперевізники вирішили переналаштувати графік польотів, це точно ніяк не пов'язано з рішеннями або політикою нашої держави,
– додав радник голови ОП.

Небо над Україною відкрите, – Кирило Тимошенко

Підтвердив те, що небо над Україною – відкрите, і заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Також EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

Деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування. Щоб пасажири не відчули на собі пов'язані з цим незручності, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Украероруху, аеропорту Бориспіль та українських авіакомпаній,
– наголосив Тимошенко.

Зверніть увагу! Тимошенко наголосив, що Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення.

Зазначимо, що інформація про закриття повітряного простору України з'явилась вранці 13 лютого. Проте в Міністерстві інфраструктури назвали такі заяви фейковими.

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Що відомо про проблеми з авіасполученням з Україною:

  • Літак української авіакомпанії SkyUp, що летів з Мадейри до Києва, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі.
  • В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Причина – загроза нападу Росії.
  • Пасажирів до столиці України доправили автобусами.
  • У Мінінфраструктури наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. Поки таке рішення не ухвалювали.

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Автор: Ірина Пундор