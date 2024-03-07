У Білому домі підтвердили, що запрошували Олену Зеленську на звернення Байдена

У Білому домі підтвердили, що запрошували Олену Зеленську 7 березня бути присутньою на промові Джо Байдена "Про стан справ у державі". Речниця адміністрації Джо Байдена прокоментувала ситуацію.

Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу 7 березня, що вони справді запрошували першу леді, проте вона не змогла бути присутньою. Раніше ЗМІ писали, що дружина Володимира Зеленського відмовилась, щоб не сидіти поруч з Навальною, пише 24 Канал.

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Що сказали у Білому домі

Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила – вона справді отримала від нас запрошення,

– заявила Жан-П'єр.

За її словами, Олена Зеленська не змогла бути присутньою.

Карін Жан-П'єр додала, що Джо Байден продовжуватиме доводити, що республіканці Палати представників мають рухатися вперед, а спікер має поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

"Ми знаємо, що це отримало б переважну підтримку. Крім того, це стосується нашої національної безпеки – нашої власної національної безпеки. Тому ми не можемо дозволити політиці стати на заваді нашій національній безпеці. Отже, президент збирається це чітко пояснити", – розповіла Жан-П'єр.

Речниця Байдена також підтвердила, що вдову Навального Джо Байден також запросив на виступ в Конгресі.

"Пані Навальну справді запросив особисто президент. Вона не змогла бути присутньою. Очевидно, я б скерувала вас до неї – щоб пояснити, чому. Але так, її запросили", – запевнила Карін Жан-П'єр.

Окрім того, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі розповів у інтерв'ю "Голосу Америки", що вони поважають рішення Олени Зеленської та Юлії Навальної відмовитись від участі.

"Але Україна сьогодні важлива ключова країна. Українці мужньо борються вже понад два роки. І, безумовно, це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі, мужності та стійкості українського народу", – заявив Джон Кірбі.

Що відомо про запрошення Зеленської