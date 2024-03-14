Чорногорію сколихнув значний землетрус

У четвер, 14 березня, у Чорногорії стався землетрус, магнітудою 5,4 бала. Він стався зранку, чим розбудив багатьох місцевих мешканців.

Землетрус міг завдати певних збитків в епіцентральній зоні. Про це повідомляє чорногорське видання Vijesti.

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Землетрус в Чорногорії

Відповідно до інформації Інституту гідрометеорології та сейсмології, поштовхи зафіксували о 04:06. Епіцентр знаходився в п'яти кілометрах від міста Чарадже в муніципалітеті Нікшич.

Там зазначили, що епіцентр знаходився на глибині 14 кілометрів.

Землетрус був відчутний. Велика кількість людей написали у соцмережах, що поштовхи землетрусу розбудили їх.

Що стосується руйнувань та постраждалих, то такої інформації не повідомляли. Однак Інститут у повідомленні зазначив, що поштовхи такої сили могли спричинити певні руйнування поблизу епіцентру.

Крім цього, балканська служба "Радіо Свобода" повідомили, що поштовхи були відчутні також у сусідній БіГ та Хорватії.

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