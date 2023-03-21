Румунію сколихнув сильний землетрус: чи є загроза для України

Ввечері 20 березня у Румунії вкотре стався потужний землетрус. Магнітуда становила 5,0 за шкалою Ріхтера.

Спеціалісти зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до сильних. Однак він не несе загрози для України.

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Що відомо про землетрус у Румунії

Магнітуда землетрусу склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За словами фахівців, через стихію можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях, а також можуть бути випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.

Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів,

– охарактеризували експерти землетрус.

Втім, спеціалісти наголосили, що землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.



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