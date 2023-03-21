Румунію сколихнув сильний землетрус: чи є загроза для України
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Ввечері 20 березня у Румунії вкотре стався потужний землетрус. Магнітуда становила 5,0 за шкалою Ріхтера.
Спеціалісти зазначають, що за класифікацією землетрус відноситься до сильних. Однак він не несе загрози для України.
Важливо Еквадор сколихнув потужний землетрус: щонайменше 14 загиблих та 380 поранених
Що відомо про землетрус у Румунії
Магнітуда землетрусу склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За словами фахівців, через стихію можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях, а також можуть бути випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.
Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів,
– охарактеризували експерти землетрус.
Втім, спеціалісти наголосили, що землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.
Місце, де стався землетрус / Карта
Останні землетруси у світі
- В Еквадорі 18 березня стався сильний землетрус. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 кілометрів. Повідомлялося про щонайменше 14 жертв та 380 поранених.
- Нещодавно стався землетрус магнітудою 6,9 в районі островів Кермадек поблизу Нової Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 кілометрів. Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6, а глибину – у 183 кілометри.
- 23 лютого у Туреччині знову відбувся землетрус в одному з найбільш постраждалих регіонів – у Хатаї.
- До речі, геологи раніше попередили про загрозу ще одного потужного землетрусу в Туреччині. Він може статися на промисловому північному заході країни – у Стамбулі.
- Окрім цього, 27 лютого у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 отримали поранення.
- Також відомо, що шматок зі скелі впав на будинок в одному з сіл, що поблизу Адиямані. Небезпека була і для інших турецьких помешкань.
- А у провінції Коньї 24 лютого зафіксували землетрус магнітудою 4,3. А відчули їх у місті Ереглі, яке стало епіцентром події. Повідомлень про руйнування та жертв внаслідок надзвичайної ситуації не надходило. Однак на місцях проводили сканування.