У Туреччині – новий землетрус: десятки людей травмувалися, бо вистрибували з балконів
Джерело:TRT Haber
Турецьку провінцію Малатья увечері 10 серпня сколихнув сильний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів сягала 5,3 бала.
Землетрус також відчували й жителі сусідніх провінцій. Наразі відомо про щонайменше 23 постраждалих.
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Нажахані люди вистрибували з балконів
Як заявили у Турецькому сейсмологічному агентстві, епіцентр землетрусу був на глибині 7 кілометрів в околицях міста Єшилюрт. Поштовхи були дуже відчутними – у будинках хиталися меблі, люстри. Місцями – й цілі будинки сколихнув землетрус.
Землетрус у Туреччині: дивіться відео
Під час землетрусу у будинках все хиталося: дивіться відео
Нажахані люди тікали з приміщень на вулиці міста. За попередньою інформацією, відомо про 23 постраждалих унаслідок землетрусу. Ці люди отримали травми, коли вистрибували з балконів, аби поскоріш покинути будівлі. Загалом до лікарень звернулося близько 80 осіб – більшість з них не отримала фізичних травм, але неабияк злякалася й пережила стрес.
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Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая повідомив, усі постраждалі отримали легкі поранення. Унаслідок землетрусу 1 нежитлова будівля обвалилася. У цей момент поруч саме проходила дитина, яка постраждала через обвал. Також відомо про щонайменше 2 будівлі, які серйозно постраждали під час землетрусу.
Поки що загиблих немає. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим громадянам. Нехай Бог береже нашу країну від усіляких напастей,
– повідомив міністр.
Сильний землетрус у Туреччині: дивіться відео
У Туреччині пролунав потужний вибух у порту
- У турецькому порту Деріндже на Півночі країни 7 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося під час завантажування судна із зерном. Вибух був такої сили, що місцевим здалося, ніби почався землетрус.
- Унаслідок вибуху постраждало 10 осіб. Також значні руйнування отримала інфраструктура порту – зруйновано 13 із 16 елеваторів. Проте судна не постраждали.
- За попередньою інформацією, причиною вибуху стало стиснення зернового пилу. Проте остаточна причина буде відома після проведення всіх експертиз.
- В українській розвідці називають події в турецькому порту дуже дивними. Андрій Юсов заявив, що до вибуху може бути причетна Росія, оскільки Туреччина – одна із тих країн, яка чи не найбільше наполягає на відновленні зернової угоди.
- Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал згодом заявив, що причиною вибуху могла стати диверсія у порту. Хоча цю версію розглядають як слабку, проте не відкидають.