Турки не зробили достатньо: сейсмолог пояснив, як можна було б запобігти наслідкам землетрусу

На території Туреччини стався потужний землетрус, внаслідок якого постраждали люди. Згодом ситуацію прокоментували спеціалісти, зазначивши, що влада країни зробила недостатньо для того, аби підготуватися до цього стихійного явища.

Відомо, що цей землетрус стався вранці 6 лютого одразу в декількох населених пунктах в різних провінціях Туреччини – зокрема, Кахраманмараш, Хатай та Османіє. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера в коментарі 24 Каналу констатував, що влада належним чином не підготувалась до коливань земної поверхні.

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Катастрофічним наслідкам можна було б запобігти

За словами сейсмолога, катастрофічних наслідків цього стихійного явища можна було б уникнути. Сталося це б тоді, якби влада до цього заздалегідь підготувалася та дала вказівки щодо будівництва будинків ще на початковому етапі цього процесу.

Землетруси, які трапляються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці практично однаково. Коли ми маємо інформацію, як буде коливатися площадка в такому випадку, нам потрібно спроєктувати будинок, в якому не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів,

– сказав Кендзера.

Власне, землетруси стаються часто в певних регіонах, однак якщо про це думати заздалегідь, то можна будувати такі сейсмостійкі споруди, які не руйнуватимуться під час сильних коливань.

Землетрус в Туреччині: важливе

Іноземні ЗМІ проаналізували, чому землетрус в Туреччині був настільки руйнівним. Власне, не зажди будівельники дотримувалися усіх норм під час спорудження багатоповерхівок.

Відомо, що кілька сильних сейсмічних хвиль забрали життя близько 2 тисяч людей. Також слід згадати ще про понад 7 тисяч поранених в одній лише Туреччині.

Зауважимо, що, окрім того, землетрус стався в Сирії та Казахстані. Таких потужних коливань не було за останніх 100 років в цьому регіоні.

За словами фахівця, кінцевий підсумок такого недбальства з боку влади – відкидання ледь не на 10 років розвитку турецьких провінцій, в яких трапився землетрус та зруйнував будинки.