Зруйновано цілі квартали: жахливі кадри наслідків землетрусу в Туреччині

Землетруси в Туреччині зруйнували сотні будинків та забрали життя чи здоров'я понад 10 тисяч людей. Лихо в країні зруйнувало цілі квартали, поки люди спали у ніч проти 6 лютого.

На жаль, внаслідок землетрусу одна з багатоповерхівок впала у Туреччині у прямому ефірі. Окрім того, протягом дня 6 лютого в країні зафіксували серію нових потужних поштовхів.

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У Туреччині зруйновані цілі квартали

Журналісти показали фотографії з вулиць міста Іскендерун, що у провінції Хатай. Фото після землетрусу вони порівняли з кадрами, збереженими на Google Maps.



Як виглядали вулиці міста до та після землетрусу



Землетрус зруйнував ледь не цілі квартали у містах

Як виглядає вулиця в місті Іскендерун після землетрусу: дивіться відео

Наслідки трагічного землетрусу в Туреччині та Сирії