З-під завалів у Туреччині витягнули живим маленького хлопчика: зворушливе відео
6 лютого 2023, 11:54Читать новость на русском
У Туреччину прийшла жахлива трагедія – стався потужний землетрус. Внаслідок руйнувань з-під завалів дістають людей.
У мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив, інформує 24 Канал.
До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
У Туреччині з-під завалів врятували маленького хлопчика
На опублікованих кадрах можна побачити, як постраждалу дитину врятували з-під завалів в Адані після землетрусу. Маленький хлопчик дивом вижив.
Порятунок хлопчика: дивіться відео
Також з-під завалів врятували та витягли живою жінку.
Як рятували жінку у Туреччині: дивіться відео
Трагедія у Туреччині: все, що відомо
- Внаслідок землетрусу стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая.
- У провінції Ґазіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Володимир Зеленський висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
- Підземні поштовхи також відчули у Сирії. Щонайменше 237 осіб загинули в обох країнах, сотні отримали поранення.
- На трагедію вже відреагували росіяни, які зловтішаються смертями турецького народу. Так, мешканці країни-агресорки вважають, що землетрус у Туреччині буцімто влаштували США.