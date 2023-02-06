З-під завалів у Туреччині витягнули живим маленького хлопчика: зворушливе відео

У Туреччину прийшла жахлива трагедія – стався потужний землетрус. Внаслідок руйнувань з-під завалів дістають людей.

У мережі оприлюднили відео, на якому показали порятунок дитини з-під завалів будинку. На щастя, хлопчик вижив, інформує 24 Канал.

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У Туреччині з-під завалів врятували маленького хлопчика

На опублікованих кадрах можна побачити, як постраждалу дитину врятували з-під завалів в Адані після землетрусу. Маленький хлопчик дивом вижив.

Порятунок хлопчика: дивіться відео

Також з-під завалів врятували та витягли живою жінку.

Як рятували жінку у Туреччині: дивіться відео

Трагедія у Туреччині: все, що відомо