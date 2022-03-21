На землі, де чумаки ходили по сіль, ворогу буде несолодко, – Зеленський про Херсон

Президент Володимир Зеленський ввечері 21 березня звернувся до українського народу. Особливу увагу він приділив нескореному Півдню, який опирається ворожій окупації.

Президент наголосив, що вся країна не забуде кадри, як беззбройні люди протистоять окупантам. На тих площах разом з херсонцями стояли всі 40 мільйонів українців.

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Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко,

– зауважив президент.

Президент пообіцяв, що на окупантів чекає чорна смуга, як тільки українські військові дістануться до Херсона. Те саме стосується і окупантів в Енергодарі, Мелітополі, Каховці та Бердянську.

Спротив в Україні не треба організовувати

Всюди, де окупанти захоплюють наших людей. Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам'ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на Півдні українці не мають навіть припускати, що про них забули. Кожен їхній протест Зеленський назвав подвигом.

Дивіться звернення президента Зеленського: