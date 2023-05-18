Економіст пояснив, чому Ердоган не пішов на жодну умову Путіна щодо зернової угоди

Росія намагається зірвати зернову угоду та просувати свої вимоги. Турецький лідер Реджеп Ердоган перед другим туром президентських виборів має жорстку позицію щодо вимог Кремля, бо українське зерно дуже важливе для Туреччини.

Таку думку 24 Каналу озвучив економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, росіяни не досягли своїх цілей.

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"Великим бенефіціаром зернової угоди є Туреччина. Турки отримують приблизно 20% від вартості українського зерна, яке через український хаб йде в інші країни, на наші традиційні ринки. Це і південний схід Азії, Близький Схід та північ Африки", – зауважив він.

Росіяни хочуть зняття санкцій

Олег Пензин зазначив, що Росія постійно намагається ускладнювати зернову угоду. Країна-агресорка не досягла своїх цілей: відновлення експорту через аміакопровід Тольятті – Одеса, зняття санкцій з одного з банків та експорту зерна Росії.

Член Економічного дискусійного клубу пригадав, що у 2022 році Росія формально виходила із зернової угоди. Тоді Туреччина убезпечила кораблі своїми військово-морськими силами.

Турецькі військово-морські сили мали супроводжувати ті кораблі. Це змінювало баланс сил в Чорному морі на користь Туреччини. Тоді росіяни були змушені погодитись на цю ситуацію. Аналогічна ситуація зараз. Вони тягнули до останнього дня та погодились, щоб не змінювати статус, який склався,

– пояснив економіст.

Механізми Росії для ускладнення угоди

Як підкреслив Пензин, росіяни мають інші механізми, щоб ускладнити реалізацію зернової угоди. У Туреччині біля Босфору перебувають бригади з догляду кораблів. Комісії контролюють, що кораблі везуть лише те, що передбачено в межах домовленостей.

"На день мають оглядати 10 – 15 балкерів. Були випадки, коли не оглядався жоден. Є черга, яка формується, виходячи із дати виходу з портів Одещини кораблів, які везуть зерно. Росіяни вирішили створити свою чергу", – розповів він.

Економіст додав, що це викликало велике невдоволення у власників суден, адже один день простою біля Босфору коштує великих грошей.

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