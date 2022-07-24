Попри провокації росії: політолог пояснив, чому Україні не варто виходити із зернової угоди

Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду щодо експорту зерна. Наступного дня окупанти завдали удару по Одеському порту.

Попри провокації з боку кремля, Україні не варто виходити з цієї угоди. Це можливість реалізувати експорт зерна, який є критично важливим. Про це 24 каналу сказав політолог Петро Олещук.

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Класичний підхід росіян

Традиційно для себе, росіяни почали вдаватися до брехні й переконувати усіх, що до обстрілу Одеського порту вони не причетні. Потім країні-агресорці довелося визнати, що удару завдали саме російські військові. Так, москва вкотре показала світові, що будь-які домовленості з нею є марними.

Спершу вони кажуть, що нічого не було. Коли надходять докази, що було, вони вигадують різні пояснення та версії, якими намагаються заповнити інформаційний простір,

– зазначив політолог.

Яскравий приклад – збиття малайзійського боїнга 2014 року. "Вони так працюють, це їхня методика, відпрацьована схема", – сказав Олещук.

Версія про заклик росії до перемир'я

На думку Олещука, обстріл Одеського порту може бути натяком кремля, що потрібно укладати певне перемир'я. Інакше, ракети прилітатимуть знову.

Вони випустили усіх своїх агентів впливу, які переконують світ у тому, що з путіним необхідно миритися,

– підкреслив він.

Навіщо росіяни пішли на переговори

За словами політолога, якщо українське зерно не потрапить на світові ринки – це зіграє на руку росіянам. Саме тому вони заблокували можливість його вивезення.

"У такий спосіб вони створюють кризу, нестабільність у світі, підвищують ціни на власне зерно, яке також не вивозять. Таким чином вони створюють ситуацію, у якій уряди світу почнуть тиснути на Україну", – наголосив Олещук.

Він припускає, що росіяни намагалися втягнути Україну у якісь нові переговори з результатом, подібним до Мінських домовленостей. Але Україна не вступила у цю гру.

Україна в принципі не вела жодних перемовин з росією. Вона вела переговори лише через посередників – ООН та Туреччину,

– сказав Олещук.

москва загнала себе у глухий кут

Сьогодні росія опинилася у ситуації, коли вона не хоче укладення домовленостей, але сказати про це публічно не може.

"Тоді вона зізнається перед купою урядів в Африці та Азії, з якими вона намагається налагоджувати достатньо позитивні стосунки, що "ми моримо вас голодом, аби використати вас у своїх політичних цілях", – зауважує політолог.

Відтак провокація з обстрілом Одеського порту може бути зроблена для того, аби Україна сама відмовилася від укладених домовленостей.

Ракетний удар по Одеському порту: коротко

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