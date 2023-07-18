Мститиметься Путіну, – політолог припустив, як Ердоган діятиме щодо зернової угоди

Реджеп Ердоган може змусити Владіміра Путіна до поступок щодо зернової угоди. Президент Туреччини веде власну гру проти російського диктатора.

Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Ердоган злий на Путіна через порушення обіцянок під час президентських перегонів у Туреччині.

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"Ердоган мститиметься Путіну, бо той його "кинув". Як старий вправний перемовник, президент Туреччини втягуватиме російського диктатора в невигідні для нього історії", – зазначив Давидюк.

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Так, у Путіна побільшало на одного ворога. Ердоган є історичним противником, бо бере участь у переговорах з Україною, Саудівською Аравією, західними країнами.

Водночас не варто забувати, що президент Туреччини діє передусім у власних інтересах. Тому він може швидко переметнутись на іншу сторону.

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14 липня Реджеп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду. Однак у Кремлі це заперечили – після повторного удару по Кримському мосту прессекретар президента Дмітрій Пєсков оголосив, що дія угоди зупинена. Водночас президент Туреччини припустив, що Путін може піти на поступки.