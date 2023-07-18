Мститиметься Путіну, – політолог припустив, як Ердоган діятиме щодо зернової угоди
Реджеп Ердоган може змусити Владіміра Путіна до поступок щодо зернової угоди. Президент Туреччини веде власну гру проти російського диктатора.
Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Ердоган злий на Путіна через порушення обіцянок під час президентських перегонів у Туреччині.
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"Ердоган мститиметься Путіну, бо той його "кинув". Як старий вправний перемовник, президент Туреччини втягуватиме російського диктатора в невигідні для нього історії", – зазначив Давидюк.
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Так, у Путіна побільшало на одного ворога. Ердоган є історичним противником, бо бере участь у переговорах з Україною, Саудівською Аравією, західними країнами.
Водночас не варто забувати, що президент Туреччини діє передусім у власних інтересах. Тому він може швидко переметнутись на іншу сторону.Зверніть увагу! 14 липня Реджеп Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити зернову угоду. Однак у Кремлі це заперечили – після повторного удару по Кримському мосту прессекретар президента Дмітрій Пєсков оголосив, що дія угоди зупинена. Водночас президент Туреччини припустив, що Путін може піти на поступки.
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- 18 липня Росія відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря. Країна-агресор також розформовує спільний координаційний центр у Стамбулі, який контролював зернову угоду.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за дорученням президента проводить термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку. Під час них обговорюватимуть наступні кроки після виходу Росії із зернової ініціативи.
- Західні політики засуджують рішення Росії про вихід із зернової угоди, адже це ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш навіть написав листа кремлівському диктатору, у якому закликав його зберегти угоду.