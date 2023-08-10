Чи повернеться Путін в зернову угоду: політолог оцінив економічні втрати Росії
У середині липня Росія вийшла із зернової угоди. Однак через економічні втрати Владімір Путін може повернутись до неї. Участь Росії у зерновій угоді може відновитись наприкінці вересня – початку жовтня 2023 року.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, щонайменше рік – два Путін може бути зацікавлений, щоб зернова угода діяла з певними новими умовами.
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"Приблизно 60 – 70% об'єму експорту продовольства з території Росії здійснюється через акваторію Чорного моря. Якщо судна можна зафрахтувати у турецьких, китайських компаніях чи у менших компаніях, але ви не побудуєте нову портову інфраструктуру, не переорієнтуєте нові елеватори у короткий період часу. Тому щонайменше рік – два Путін буде зацікавлений у зерновій угоді з новими умовами", – припустив політолог.
Путін захоче повернутись до зернової угоди
Вігірінський порівняв економічні втрати Росії через вихід із зернової угоди із нафтовим ембарго. Коли співпраця гравців ринку стає дорожчою, то і виробник повинен йти на дисконти або знижки стосовно ринкових цін на свою продукцію, відповідно отримувати меншу виручку.
Видання Reuters написало, що експорт продовольства не зупинився, але став дорожчим у частині фрахтування та страхування суден та вантажів. Мовиться про суму, вищу на десятки тисяч доларів, ніж з портів Румунії або Болгарії. Політолог зауважив, що це не критична втрата.
Всі аналітики, зокрема і російські, сьогодні сходяться на тому, що, найімовірніше, зернова угода буде відновлена. Це буде або наприкінці вересня або на початку жовтня,
– вважає він.
Зернова угода: останні новини
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати продовольство, подобається це Кремлю чи ні. За його словами, вже вживаються відповідні заходи, які дозволять це робити.
- У турецькому порту Деріндже 7 серпня пролунав потужний вибух. Це сталося, коли там завантажували судно із зерном. Унаслідок вибуху постраждало 10 осіб. Двоє із них перебувають у важкому стані.
- Представник головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що в українській розвідці планують перевірити всю інформацію щодо вибуху у порту Туреччини. У ГУР припускають, що до інциденту може бути причетна Росія.
- Голова Турецької зернової ради Ахмет Гюльдал однією з ймовірних причин вибуху називає диверсію. Точну причину вибуху назвуть тільки після завершення розслідування.