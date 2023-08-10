Чи повернеться Путін в зернову угоду: політолог оцінив економічні втрати Росії

У середині липня Росія вийшла із зернової угоди. Однак через економічні втрати Владімір Путін може повернутись до неї. Участь Росії у зерновій угоді може відновитись наприкінці вересня – початку жовтня 2023 року.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, щонайменше рік – два Путін може бути зацікавлений, щоб зернова угода діяла з певними новими умовами.

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"Приблизно 60 – 70% об'єму експорту продовольства з території Росії здійснюється через акваторію Чорного моря. Якщо судна можна зафрахтувати у турецьких, китайських компаніях чи у менших компаніях, але ви не побудуєте нову портову інфраструктуру, не переорієнтуєте нові елеватори у короткий період часу. Тому щонайменше рік – два Путін буде зацікавлений у зерновій угоді з новими умовами", – припустив політолог.

Путін захоче повернутись до зернової угоди

Вігірінський порівняв економічні втрати Росії через вихід із зернової угоди із нафтовим ембарго. Коли співпраця гравців ринку стає дорожчою, то і виробник повинен йти на дисконти або знижки стосовно ринкових цін на свою продукцію, відповідно отримувати меншу виручку.

Видання Reuters написало, що експорт продовольства не зупинився, але став дорожчим у частині фрахтування та страхування суден та вантажів. Мовиться про суму, вищу на десятки тисяч доларів, ніж з портів Румунії або Болгарії. Політолог зауважив, що це не критична втрата.

Всі аналітики, зокрема і російські, сьогодні сходяться на тому, що, найімовірніше, зернова угода буде відновлена. Це буде або наприкінці вересня або на початку жовтня,

– вважає він.

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