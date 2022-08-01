Це важливо не лише для України, – Братчук розповів деталі про вихід першого судна із зерном

З морського торговельного порту "Одеса" вийшло перше судно з українським продовольством. Його безпеку підтверджують гарантії ООН та Туреччини.

Це турецьке судно, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне. Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, на борту корабля 26 тисяч тонн української кукурудзи, які мають прибути до порту Тріполі, що у Лівані.

Як зазначає міністр інфраструктури, цей вихід (корабля – 24 канал) відбувався. Ми вже чули, як він гудить, виходячи з акваторії Одеського порту,

– зазначив Сергій Братчук.

Він розповів, що сподівається на дотримання усіх заходів безпеки, які були гарантовані ООН та Туреччиною.

"Цей проєкт важливий не лише для України. Я особливо хочу це підкреслити. Він важливий для всього світу. Ми українці, маючи таку генетичну памʼять про голодомори, які вчиняла на нашій території росія, знаємо про життя під час голоду. Саме тому намагаємося рятувати весь світ", – додав Сергій Братчук.

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