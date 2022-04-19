На жаль, ми не чуємо від Росії пропозицію обміну, – Зеленський про ситуацію в Маріуполі

Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Маріуполі станом на 19 квітня залишається без змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори.

Український лідер наголосив, що жителів міста, які опинилися у руках російських загарбників, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Окрім того, наразі невідома доля щонайменше десятків тисяч маріупольців, переміщених на територію, підконтрольну Росії

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На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя,

– наголосив Зеленський.

Президент порадив звернути увагу на це мовчання всім, хто був чи може бути пов'язаний із країною-окупанткою. Зеленський наголосив, що коли вирішуватиметься їхня доля, у Москві мовчатимуть. Це показово та є найкращим аргументом, аби не зв'язуватися з Росією.

Україна готова обміняти Медведчука

Зеленський раніше наголошував, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна. Президент заявив: Україна передала ці сигнали публічно та не дуже публічно.

Згодом Медведчук попросив обміняти його на людей та захисників Маріуполя. Відповідне відео оприлюднила пресслужба СБУ.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що Маріуполь за Медведчука – це єдина пропозиція, на яку може погодитися Україна.

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