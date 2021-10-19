На жаль, не маю російського громадянства, – Кива вкотре осоромився
Джерело:телеграм Іллі Киви
Скандальний Ілля Кива відзначився черговою обурливою заявою. Так, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" пожалкував, що не має російського громадянства.
На все свій час, – Кива
Політик записав відео у якому заявив, що Служба безпеки України розпочала щодо нього перевірку. Мовляв, правоохоронці аналізують його контакти з росіянами.
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За словами Киви, працівники СБУ перевіряють, чи є у нього куратори або ж політтехнологи з Росії. Крім того, правоохоронці встановлюють наявність у нардепа громадянства країни-агресора.
Хочу офіційно заявити СБУ, що, на жаль, в мене немає російських кураторів. На жаль, немає російських політтехнологів та, на жаль, немає російського громадянства. Мабуть, на все свій час, або ж наразі я добре справляюся і без цього,
– заявив нардеп.
Дивіться відео чергової скандальної заяви Киви:Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу вже звернулися у СБУ для підтвердження цієї інформації. Наразі ми очікуємо на офіційний коментар служби.
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