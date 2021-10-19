На жаль, не маю російського громадянства, – Кива вкотре осоромився

Скандальний Ілля Кива відзначився черговою обурливою заявою. Так, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" пожалкував, що не має російського громадянства.

На все свій час, – Кива

Політик записав відео у якому заявив, що Служба безпеки України розпочала щодо нього перевірку. Мовляв, правоохоронці аналізують його контакти з росіянами.

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За словами Киви, працівники СБУ перевіряють, чи є у нього куратори або ж політтехнологи з Росії. Крім того, правоохоронці встановлюють наявність у нардепа громадянства країни-агресора.

Хочу офіційно заявити СБУ, що, на жаль, в мене немає російських кураторів. На жаль, немає російських політтехнологів та, на жаль, немає російського громадянства. Мабуть, на все свій час, або ж наразі я добре справляюся і без цього,

– заявив нардеп.

Дивіться відео чергової скандальної заяви Киви:

Останні скандали з проросійською ОПЗЖ

18 жовтня член партії Вадим Рабінович побував у Москві. Він навідався до заступника голови адміністрації російського президента Дмитра Козака. Український політик поскаржився на українську владу та запевнив, що ніякої "зради" у його діях нема.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби у підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука було російське громадянство, його б спробували обміняти на полонених українців. Сам кум Володимира Путіна каже, що у нього є лише громадянство України.