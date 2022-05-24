Жалюгідно, – Зеленський відреагував на заяву Кремля, про те, що вони воюють "не на повну силу"

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову абсурдну заяву з Кремля про те, що нібито темпи наступу "умисне сповільнили". Глава держави наголосив, що це жалюгідно.

Володимир Зеленський наголосив, що російська окупаційна армія зазнає колосальних втрат на нашій землі. Про це йдеться у нічному зверненні глави держави до українців, повідомляє 24 канал.

Зауважте Понад 1000 деокупованих населених пунктів: про що говорив Зеленський у новому зверненні

Пояснення шукали три місяці

Президент України наголосив, що в Кремлі 3 місяці шукали пояснення тому, чому ж не вдалося "захопити Україну за 3 дні". Тому тепер у Росії не знайшли нічого кращого, ніж стверджувати, що саме так і планували.