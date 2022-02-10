"Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення, – США про "терпи, моя красуне" від Путіна

Адміністрація Джо Байдена прокоментувала висловлювання Володимира Путіна про "терпи, моя красуне" щодо України. Там наголосили, що такий "жарт" про зґвалтування не викликає захоплення.

На слова очільника Кремля відреагувала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. Її запитали, якою є позиція адміністрації Байдена щодо таких заяв Путіна.

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У Байдена прокоментували "терпи, моя красуне" від Путіна

Коментуючи висловлювання Путіна, Псакі заявила, що будь-який жарт про зґвалтування, мабуть, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена. Вона уточнила, що немає значення, з чиїх вуст таке прозвучить.

Речниця Білого дому також зазначила, що адміністрація американського лідера ніколи не стримувала своїх реакцій щодо войовничої риторики та неправдивості деяких заяв Володимира Путіна і представників російського керівництва.

І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення,

– підсумувала Псакі.

Водночас вона не розповіла, чи контактував Вашингтон з цього приводу з Москвою.

Скандальне висловлювання Путіна: що відомо

Російський президент раніше закликав Україну "виконувати" мінські зобов'язання словами "терпи, моя красуне" з пісні гурту "Красная плєсєнь".

Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна насправді красива держава, однак слово "моя" з вуст Путіна звучить вже занадто. Своє обурення висловили й інші українські політики.

Згодом прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков "пояснив", що Путін начебто мав на увазі, що "якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати". Хоча насправді всі домовленості порушує та блокує лише Росія. І Україна, і цивілізований світ розуміють це.

За словами Пєскова, фразу російський президент "позичив" з фольклору.

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