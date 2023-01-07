Спалюють резерви, – Жданов припустив, який у Росії стратегічний план

У Росії є певний стратегічний план щодо України – це захоплення її територій. Наскільки він вийде, поки надто складно визначити.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, складова цього плану – захоплення Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах, а також оголошення претензій на всю територію України.

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"Приблизні етапи складаються з того, щоб захопити Донецьк та Луганськ, а потім, скоріш за все, буде перерва. Росія може взяти паузу й спробувати знову вести перемовний процес. Й знову підтягати військо", – розповів військовий експерт.

Я вже неодноразово говорив, що за деякими даними до кінця цього року Путін хоче поставити в стрій приблизно 2 мільйони людей. Як ви думаєте, навіщо така армія? Звісно, для того, щоб захопити Україну,

– заявив Олег Жданов.

За його словами, Донецький напрямок можна назвати відволікаючим маневром. Адже та атакувальна завзятість нагадує спроби максимально скувати та спалити наші резерви в цій жорстокій позиційній війні. "Ми вимушені туди постійно кидати резерви, адже також зазнаємо втрат через інтенсивність дій", – додав Жданов.

Дивіться відео з Олегом Ждановим на ютубі 24 каналу:

Він зазначив, що росіяни надіються, коли їх угрупування будуть зібрані, Україна залишиться без резервів.

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