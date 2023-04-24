Це було прохання Росії: Жданов проаналізував заяву китайського посла у Франції

Китайський посол у Франції відзначився низкою скандальних заяв щодо приналежності Криму та юридичного статусу колишніх республік Радянського Союзу. Це може бути перевіркою реакції міжнародної спільноти на спробу переписати кордони 1991 року.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що китайський посол Лу Шайє навіть не усвідомлює, що своєю заявою також ставить під сумнів юридичний статус Росії.

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Спроба переписати кордони 1991 року

За словами Жданова, це була спроба Китаю перевірити реакцію міжнародної спільноти. Китай зробив це на прохання Росії. Таким чином, можна спостерігати спробу авторитарних країн переписати кордони між колишніми республіками Радянського Союзу, які в 1991 році стали незалежними.

"Але не подумав посол, що його заява стосується також Росії. Якщо брати до уваги його слова, а вони не мають під собою жодного підґрунтя, то, на думку Китаю, Росія взагалі не є країною. Це також свідчить про низький рівень освіти китайського посла, адже Україна навіть офіційно оформила своє членство в ООН. Такі заяви не сприяють підвищенню рівня впливу Китаю на міжнародній арені", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов про скандальні заяви китайського посла: дивитись відео

Жданов також пригадав, що розпад СРСР розпочався зі створення Співдружності Незалежних Держав, де всі країни, окрім Вірменії, підписались за визнання кордонів.

Скандальна заява китайського посла