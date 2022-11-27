Вирішили взяти виснаженням, – Жданов прокоментував російський прогноз щодо втрат мобілізованих

За даними розвідки, навесні росіяни вважають, що можуть втратити до 100 тисяч мобілізованих. З цих умовних 300 тисяч, про які доповідав Шойгу – російський Генштаб розрахував такі втрати вбитими та пораненими.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що росіяни розраховують, що зможуть виснажити ЗСУ великою кількістю "гарматного м'яса".

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Росіяни вирішили нас взяти виснаженням, з урахуванням, що в ЗСУ "не вистачить на всіх патронів",

– каже Жданов.

Експерт додає, що нехай спробують воювати проти усього колективного Заходу.

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"За даними нашого Генштабу, ЗСУ вже близькі до ліквідації 100 тисяч росіян. До цієї цифри ще слід додати 100-150 тисяч пораненими, тому вже на сьогодні – у Росії небоєздатними є близько 350 тисяч осіб", – резюмує Олег Жданов.

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