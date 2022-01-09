У Женеві завершився перший раунд перемовин США й Росії
9 січня 2022 , 22:37Читать новость на русском
Джерело:"Интерфакс"
У Женеві пройшов перший раунд перемовин США й Росії. Зокрема вони стосувались "гарантій безпеки" Кремля.
Перемовини відбуваються під керівництвом Держдепартаменту США. Делегацію Росії очолює заступник очільника МЗС Сергій Рябков.
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У Женеві завершилась перша частина перемовин США та Росії
Російська сторона уже прокоментувала перший раунд.
Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно,
– заявив Рябков.
Російський дипломат, коментуючи перемовини, цинічно заявив, що "ніколи не втрачає оптимізму".