У Женеві завершився перший раунд перемовин США й Росії

9 січня 2022 , 22:37
Читать новость на русском

Джерело:

"Интерфакс"

У Женеві пройшов перший раунд перемовин США й Росії. Зокрема вони стосувались "гарантій безпеки" Кремля.

Перемовини відбуваються під керівництвом Держдепартаменту США. Делегацію Росії очолює заступник очільника МЗС Сергій Рябков. 

До теми Порадив НАТО "збирати манатки": представник Росії шокував заявою в Женеві

У Женеві завершилась перша частина перемовин США та Росії

Російська сторона уже прокоментувала перший раунд.

Розмова була складна, вона не може бути легкою. У принципі діловою. Я думаю, що завтра час не витрачатимемо даремно,
– заявив Рябков.

Російський дипломат, коментуючи перемовини, цинічно заявив, що "ніколи не втрачає оптимізму". 