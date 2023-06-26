Ці рішення вже готові: військовий експерт припустив, коли чекати "жест доброї волі" на Півдні

Російські окупанти не мають достатньої кількості резервів, щоб перекрити усю понад 1000-кілометрову лінію фронту. Тому на одному з напрямків дійсно можна очікувати на "жест доброї волі" від загарбників.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, саме з цієї причини російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У такий спосіб вони на певний час "відмінусували" близько 300 кілометрів фронту.

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З цієї ж причини росіяни хотіли знищити дамбу поблизу Кривого Рогу. Однак вони тоді промахнулися.

"Кинджали" не долетіли. Очевидно, що в них показник кругового ймовірного відхилення не 10 метрів, а десятки метрів. Тому й промахнулися. А загалом росіянам не вистачає засобів для втримання фронту, який має понад 1000 кілометрів,

– зауважив Світан.

Де може статися "жест доброї волі"

Як наголосив Світан, в окупантів почнуться проблеми, коли на Херсонському напрямку знову можна буде проводити наступальні дії. Тоді їм доведеться перекидати певну частину військ з Донеччини, Луганщини або Запоріжжя на лівобережжя Херсонщини.

Вони не зможуть витримати кілька тижнів чи місяць-півтора нашого тиску. В якомусь місці фронт буде "тонким" – і буде прорив. Ми досі не використали дві третини наших резервів. Правильна тактика. Військовий геній Залужного приведе до позитивних результатів,

– зазначив Світан.

Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу

Росіяни мають зараз перед собою два рішення. Або готуватися до того, що фронт прорветься; або заздалегідь піти з якогось з напрямків. Це може бути і Херсонщина, і Запоріжжя. Також в окупантів вже готова потужна лінія оборони від Донецька – до Маріуполя, яка йде через Волноваху.

Там серйозна лінія оборони. І наступним етапом може бути ухвалення рішення про відхід на цю лінію оборони. Ці рішення вже готові. Підуть із Запорізької та Херсонської областей,

– вважає Світан.

Успіхи ЗСУ на фронті: коротко