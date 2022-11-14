Нас звільнили, – зворушливе відео з жителькою Херсона, яка телефонує до сина

14 листопада 2022 , 17:02
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Джерело:

"Українська правда"

Херсонці досі радіють, що нарешті вони вільні. У мережу потрапило відео, як місцева мешканка дзвонить сину, щоб повідомити радісну новину.

Будемо ще більше цінувати Україну, – мешканка Херсона

У Херсоні тривалий час не було зв'язку, як тільки він з'явився, жінка одразу подзвонила сину. Вона хотіла особисто повідомити йому радісну новину.

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Ми дуже раді, що ми вільні, що нас звільнили. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми дуже раді. Ми пережили страшне, але тепер ми будемо ще більше цінувати нашу Україну,
– сказала жінка.

На відео помітно, що жінка була дуже щаслива, а на деяких словах ледь стримувала сльози. Вона подякувала Збройним Силам України за звільнення рідного міста від жахливої російської окупації.

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Автор: Софія Мінджоса