Жінкам – високі підбори, чоловікам – фраки: у "Слузі народу" визначилися із дрес-кодом з'їзду
Джерело:PavlovskyNews
На початку жовтня фракція "Слуга народу" збереться на виїзному засіданні, яке завершиться грандіозною вечіркою. Захід відбудеться у відомому готелі Rixos Prykarpattya, що у Трускавці. Парламентарям вже дали чіткі вказівки щодо дрес-коду.
Так, жінки повинні бути на високих підборах або в босоніжках, а чоловіки – у чорних класичних туфлях. Судячи з усього, "Слуга народу" планує влаштувати світський вечір не гірший за Каннський кінофестиваль.
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У повідомленнях, які отримали парламентарі, наголошують, що нардепи мають дотриматися дрес-коду Cocktail або Cocktail Attire. Це означає костюм для чоловіків і вечірню сукню для жінок.
Які вказівки отримали "слуги"
"Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі", – мовиться у повідомленні.
Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти костюм або топ зі спідницею. На ноги – туфлі на високій шпильці або босоніжки,
– додали у "Слузі народу".
Цікаво, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Це вже буде його не перший досвід за діджейським пультом. Влітку у Скадовську Арахамія виступив перед молодіжним крилом "Слуги народу". Очільник фракції зіграв кілька сетів.
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Що відомо про з'їзд "Слуги народу"
- Виїзне засідання президентської партії має відбутися 1 – 2 жовтня у Трускавці. На ньому "слуги" планують підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії.
- Участь у зборах візьме президент Володимир Зеленський. Крім того, до обговорення запросять генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки Івана Баканова, а також представників Кабінету Міністрів.
- Давид Арахамія заявив, що нові кадрові зміни у Кабміні можуть відбутися на початку жовтня. За його словами, процес розпочнеться після виїзного засідання.
- Для участі усі політики повинні показати негативний результат ПЛР тесту або сертифікат вакцинації.