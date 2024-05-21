Нові вимоги для жінок-медиків: Кабмін ввів обов’язковий військовий облік

Кабінет Міністрів України скасував норму, яка дозволяла жінкам-медикам та фармацевтам працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані. Відповідні зміни були внесені постановою №563 від 16 травня.

Тепер жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, не можуть працевлаштуватися без перебування на військовому обліку. Раніше ця норма дозволяла їм працевлаштовуватися без військово-облікового документа до кінця 2026 року.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

Зміни для жінок-медиків та фармацевтів

Кабмін виключив норму, що дозволяла жінкам-медикам та фармацевтам працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані без військово-облікового документа до кінця.

Таким чином, жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися без перебування на військовому обліку. При цьому, залишаються чинними норми, за якими керівники державних органів, підприємств та організацій повинні повідомляти ТЦК про жінок-медиків, які працюють у них і не перебувають на військовому обліку.

Непрацевлаштовані жінки зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК для взяття на військовий облік. Жінки, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, можуть взятися на військовий облік за їх бажанням на загальних підставах, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Мобілізація в Україні: останні новини