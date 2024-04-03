Жінки зможуть проходити службу нарівні з чоловіками, їх прийматимуть за контрактом
В Україні жінки отримали право проходити військову службу нарівні з чоловіками. Річ у тім, що відтепер жінок прийматимуть на службу за контрактом.
Учора, 2 квітня, Президент Володимир Зеленський, окрім закону про зниження граничного віку призовників, видав указ щодо служби жінок у ЗСУ. 24 Канал розповідає, що зміниться.
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Жінки служитимуть нарівні з чоловіками
Відтепер жінок приймають на контракт. При цьому враховуються вийнятки, що передбачені законами з питань охорони дитинства та материнства.
"Жінки приймаються на військову службу за контрактом та проходять військову службу за контрактом на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі)", – ідеться в указі.Довідка. Це передбачено указом Президента України №213/2024 про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.
Більше про зміни у законодавсті
- 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав низку законів, які стосуються питань мобілізації та військової служби.
- Зокрема, знижено граничний призовний вік з 27 до 25 років. Тобто придатні до служби чоловіки віком 25-27 років знімаються з обліку призовників та переводяться на облік військовозобов'язаних.
- Підписано проєкт № 10062 про вдосконалення порядку обробки та використання даних з реєстрів для військового обліку та набуття статусу ветерана війни.
- Також відтепер не має статусу обмежено придатних. Тобто щодо військовозобов'язаних, призовників та резервістів буде статус придатних та непридатних до служби
- Військовим дозволили безперервно перебувати на лікуванні за кордоном терміном до 12 місяців, без необхідності проходити ВЛК кожні 4 місяці
- Крім того, норму про виплату 15 мільйонів гривень родині загиблого військового тепер встановлено на рівні закону.