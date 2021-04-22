Жиріновський пообіцяв 10 мільйонів тому, хто встромить прапор Росії над Києвом

Опальний політик-українофоб Володимир Жиріновський відзначився черговим зашкваром. Він пообіцяв 10 мільйонів рублів тому, хто повісить над Києвом прапор Росії.

Відповідне відео із зухвалими заявами російського політика оприлюднили у соцмережах. Пропозицію "підзаробити" Жиріновський висловив поліцейським.

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Що ще опального сказав Жиріновський

Українофобською заявою він відзначився у приміщенні, де Путін виступав із заявою до Федеральних зборів. Жиріновський вийшов до поліцейських, які стояли на вході біля металодетектору.

Дам 10 мільйонів рублів тому, хто повісить прапор Росії над Києвом. Особисто я даю. Ясно? Готуйтеся!

– сказав Жиріновський і пішов.

Погрози "прапором Росії" над Києвом не є чимось оригінальним з репертуару зашкварів Жиріновського. У 2018 році він влаштував істерику на російському телебаченні і запевнив, що над Києвом майорітиме прапор Росії. Сталося б це, якби він став президентом.

Окрім того, Жиріновський дав інтерв'ю десятку журналістів. Він наговорив традиційні "путіноцентричні" тези про його всемогутність і велику славу Росії. Він зокрема зазначив: вирішувати долю світу будуть тільки дві людини. Потім переправився: точніше один – лише глава Росії. Байден – взагалі ні до чого і нічого у світі не вирішує.

Жиріновський сказав, що США варто займатися расовими проблемами, адже через них там кожного дня відбуваються вбивства. Щодо Зеленського і його пропозиції сказав: той нічого не вирішує і не має пхатися до Путіна.

Жиріновський про прапор Росії над Києвом: дивіться відео

Чим раніше відзначився українофоб Жиріновський