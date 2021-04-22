Жиріновський пообіцяв 10 мільйонів тому, хто встромить прапор Росії над Києвом

Опальний політик-українофоб Володимир Жиріновський відзначився черговим зашкваром. Він пообіцяв 10 мільйонів рублів тому, хто повісить над Києвом прапор Росії.
Джерело:24 канал
Відповідне відео із зухвалими заявами російського політика оприлюднили у соцмережах. Пропозицію "підзаробити" Жиріновський висловив поліцейським.
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Що ще опального сказав Жиріновський
Українофобською заявою він відзначився у приміщенні, де Путін виступав із заявою до Федеральних зборів. Жиріновський вийшов до поліцейських, які стояли на вході біля металодетектору.
Дам 10 мільйонів рублів тому, хто повісить прапор Росії над Києвом. Особисто я даю. Ясно? Готуйтеся!
– сказав Жиріновський і пішов.
Окрім того, Жиріновський дав інтерв'ю десятку журналістів. Він наговорив традиційні "путіноцентричні" тези про його всемогутність і велику славу Росії. Він зокрема зазначив: вирішувати долю світу будуть тільки дві людини. Потім переправився: точніше один – лише глава Росії. Байден – взагалі ні до чого і нічого у світі не вирішує.
Жиріновський сказав, що США варто займатися расовими проблемами, адже через них там кожного дня відбуваються вбивства. Щодо Зеленського і його пропозиції сказав: той нічого не вирішує і не має пхатися до Путіна.
Жиріновський про прапор Росії над Києвом: дивіться відео
Чим раніше відзначився українофоб Жиріновський
- У лютому 2020 року він закликав "спалити напалмом Київ і Львів". Причина – трейлер українського фільму "Наші котики" про війну на Донбасі.
- Дещо пізніше закликав росіян вийти на мітинг "У захист Росії". Нібито, щоб не допустити "Києва у Москві". Так він хотів перебити увагу до протесту в захист Навального.
- У березні Жиріновський і зовсім вийшов з берега. Закликав без попередження напасти на Україну. За його словами, потрібно знищити Збройні сили України, щоб "не залишилося жодного солдата".