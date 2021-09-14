Жиріновський загубив штани в прямому ефірі: курйозне відео

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський осоромився в прямому ефірі. З нього злетіли штани під час передвиборчих дебатів.

Жиріновський вдав ніби нічого не трапилося

Момент падіння штанів з лідера Ліберально-демократичної партії потрапив на екрани глядачів федерального телебачення. Тоді він саме критикував комуністів та Володимира Путіна.

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На щастя, політик швидко притримав штани і людям не довелося бачити його голим. Він абсолютно ніяк не відреагував на інцидент, а продовжив і далі говорити.

Дивіться відео, як Жиріновського злетіли штани:

До речі, напередодні головний ліберал-демократ Росії осоромився на мітингу своєї партії. Він вирішив появитися епічно – на кареті. Однак задум Жиріновського не здійснився, бо коні відмовилися його везти.

Політик кілька хвилин обурливо махав тваринам руками і лише після того нещасні таки рушили. Згодом з'ясувалося, що Жиріновський насправді махав глядачам, аби ті опустили прапори, яких нібито налякалися коні.

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