Жиріновський загубив штани в прямому ефірі: курйозне відео
Джерело:телеграм-канал URA.RU
Одіозний російський політик Володимир Жиріновський осоромився в прямому ефірі. З нього злетіли штани під час передвиборчих дебатів.
Жиріновський вдав ніби нічого не трапилося
Момент падіння штанів з лідера Ліберально-демократичної партії потрапив на екрани глядачів федерального телебачення. Тоді він саме критикував комуністів та Володимира Путіна.
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На щастя, політик швидко притримав штани і людям не довелося бачити його голим. Він абсолютно ніяк не відреагував на інцидент, а продовжив і далі говорити.
Дивіться відео, як Жиріновського злетіли штани:
До речі, напередодні головний ліберал-демократ Росії осоромився на мітингу своєї партії. Він вирішив появитися епічно – на кареті. Однак задум Жиріновського не здійснився, бо коні відмовилися його везти.
Політик кілька хвилин обурливо махав тваринам руками і лише після того нещасні таки рушили. Згодом з'ясувалося, що Жиріновський насправді махав глядачам, аби ті опустили прапори, яких нібито налякалися коні.
Останні новини про одіозного політика
- Партія Жиріновського висунула на вибори прихильника неонацизму, який навіть набив тату з Адольфом Гітлером. Відомо, що Антон Раєвський воював на Донбасі на стороні окупантів.
- Жиріновський сказав, що дасть 10 мільйонів рублів людині, яка вчепить російський триколор над Києвом. Таку пропозицію він висунув поліцейським.
- Крім того, політик закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль.