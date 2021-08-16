Жителі Кабула перебувають у жаху, – представник Афганістану при ООН розповів про обшуки талібів

16 серпня 2021 , 19:15
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Джерело:

ТАСС

Постійний представник Афганістану при Організації об'єднаних націй Гулям Ісхакзай закликав організувати гуманітарний коридор з країни. За його словами, таліби розшукують людей по домах.

Натомість постійний представник Пакистану в ООН вважає, що іноземна військова присутність в Афганістані не принесе позитивних результатів.

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Ісхакзай наголосив, що "Талібан" вже почав шукати по домівках людей з метою розправи, повідомляє "Риа Новости".

Жителі Кабула живуть в жаху,
– сказав посадовець.

Крім того, він закликав міжнародну спільноту виступити за створення перехідного уряду за участю представників різних етносів.

Що треба знати про ситуацію в Афганістані

  • У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Планували зробити це до 11 вересня 2021 року.
  • Потім в Афганістані таліби почали захоплювати міста. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
  • Уряд заявляв, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни Ашраф Гані зрікся посади та покинув державу. Спочатку він нібито полетів у Таджикистан, а потім має вирушити в іншу країну.
  • Бойовики заявили, що контролюють всю територію країни. Іноземцям наказали покинути Афганістан.
  • Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, оскільки всі регулярні рейси скасували. 
  • В аеропорту Кабула відбувається хаос. Місцеві ризикують життям та гинуть, намагаючись втиснутись в літаки. 
  • Усі країни евакуюють своїх громадян, Україна – теж. Наразі в Афганістані залишаються 50 українців.
Автор: Ольга Музика