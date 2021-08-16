Жителі Кабула перебувають у жаху, – представник Афганістану при ООН розповів про обшуки талібів
16 серпня 2021 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Постійний представник Афганістану при Організації об'єднаних націй Гулям Ісхакзай закликав організувати гуманітарний коридор з країни. За його словами, таліби розшукують людей по домах.
Натомість постійний представник Пакистану в ООН вважає, що іноземна військова присутність в Афганістані не принесе позитивних результатів.
До речі Хаос в аеропорту Кабула: загинули 7 людей, військовий США постраждав – ЗМІ
Ісхакзай наголосив, що "Талібан" вже почав шукати по домівках людей з метою розправи, повідомляє "Риа Новости".
Жителі Кабула живуть в жаху,
– сказав посадовець.
Крім того, він закликав міжнародну спільноту виступити за створення перехідного уряду за участю представників різних етносів.
Що треба знати про ситуацію в Афганістані
- У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Планували зробити це до 11 вересня 2021 року.
- Потім в Афганістані таліби почали захоплювати міста. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявляв, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни Ашраф Гані зрікся посади та покинув державу. Спочатку він нібито полетів у Таджикистан, а потім має вирушити в іншу країну.
- Бойовики заявили, що контролюють всю територію країни. Іноземцям наказали покинути Афганістан.
- Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, оскільки всі регулярні рейси скасували.
- В аеропорту Кабула відбувається хаос. Місцеві ризикують життям та гинуть, намагаючись втиснутись в літаки.
- Усі країни евакуюють своїх громадян, Україна – теж. Наразі в Афганістані залишаються 50 українців.